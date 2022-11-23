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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Проект Neon Prime от Valve является соревновательным шутером во вселенной Dota 2 — инсайдер
А что, может сработать.
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В середине октября Valve зарегистрировала торговую марку Neon Prime, чем моментально породила в головах геймеров многочисленные догадки, включая самые невероятные. Спустя месяц инсайдер и по совместительству датамайнер Тайлер Маквикер раздобыл информацию касательно данного таинственного проекта. Забегая немного вперёд, отметим, что ничего экстраординарного в компании, по всей видимости, не готовят: как сообщает Маквикер, Neon Prime представляет собой соревновательный шутер во вселенной Dota.

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Предположительно, действие Neon Prime развернётся сразу в нескольких мирах Dota 2, а в плане жанровой принадлежности проект представляет собой шутер от первого лица в «традиционном» формате, то есть, предназначен для управления с помощью клавиатуры и мыши — без новомодных шлемов/очков виртуальной реальности.

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Как утверждает инсайдер, работа над Neon Prime ведётся на протяжении нескольких лет, хоть и с перерывами. Возможно, новинка окажется геройским шутером по типу Overwatch и Valorant, с той лишь разницей, что её героями станут персонажи Dota 2.

#valve #dota 2
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