Обещают много всего интересного.

В мае этого года тактическая ролевая игра Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters поступила в продажу и получила высокие пользовательские оценки. На этом история проекта, естественно, не заканчивается, и в течение определённого времени его будут снабжать контентными дополнениями, первое из которых нарекли Duty Eternal и запланировали к выходу уже 6 декабря.

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Как сообщается, в состав дополнения Duty Eternal войдут новые задания, геймплейные возможности, вызовы, класс бойцов, а также особые награды за выполнение местных испытаний.

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К сожалению, Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters легально недоступна в России, так что желающим опробовать проект предстоит либо «прикидываться» жителем другого государства, либо не брезговать «народными версиями», что при таком отношении издателей к одному из крупнейших игровых рынков в Европе уже не выглядит чем-то постыдным.