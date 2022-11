Но сам видеоролик получился не очень большим.

Студия Best Way совместно с издательством Fulqrum Publishing (бывшая 1C Entertainment) представили новый короткий трейлер стратегии Men of War II, которая позиционируется как прямое продолжение легендарной Men of War: Assault Squad 2011 года. В ранний доступ её предшественница вышла 20 марта 2014-го, полная версия 15 мая 2015-го.

Самое видео было представлено в рамках церемонии награждения Golden Joystick 2022, про которую мы уже сегодня писали в отдельном большом материале. Войска Восточного и Западных фронтов, сражения с использованием пехоты, техники и авиации, огнемётные танки, осады городов, прорывы по пересечённой местности — всё это уместилось в коротеньком видеоматериале продолжительностью чуть более одной минуты.

«Откройте для себя новые стратегические грани Второй мировой войны! В Men of War II (продолжение знаменитой серии "В тылу врага") вас ждет множество новых видов войск для решения различных задач, предельная историческая достоверность, графика и звук совершенно нового уровня, а также захватывающий и динамичный игровой процесс в лучших традициях серии. Сражайтесь в реальном времени на Западном и Восточном фронтах, набирайтесь опыта в эпических сюжетных кампаниях и режимах-схватках, а потом погружайтесь в гущу увлекательных сетевых баталий», — гласит официальное описание к игре в Steam.

Релиз стратегии Men of War II изначально должен был состояться до конца текущего года, но в сентябре стало известно о переносе на 2023 год. Дополнительное время разработчики из Best Way обещали потратить на тщательную полировку всех важных компонентов. Игра должна выйти на ПК (Steam, Epic Games Store).