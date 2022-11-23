Ещё там осенняя распродажа началась, но это теперь дело вторичное.

Вчера вечером в Steam стартовала осенняя распродажа. Ввиду того, что Valve отключила в российском регионе все способы оплаты, не подсуетившись и не обеспечив работу даже не попавших под так называемые санкции вариантов, полагаем, что обсуждать тему распродаж в Steam в редакционном разделе сайта не имеет большого смысла — всё равно без лишних телодвижений и махинаций с VPN магазин неработоспособен. А вот тему начавшегося в Steam голосования за номинантов на соответствующую ежегодную премию можно и осветить.

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Всего в этом году видеоигры могут претендовать на одиннадцать номинаций, включая «Лучшую игру на ходу», созданную специально для видеоигр, в которые можно играть на портативных устройствах — таких, как, например, Steam Deck. Полный список номинаций выглядит следующим образом:

Лучшая игра на ходу

Игра года

Игра года в виртуальной реальности

Любимое дитя

Друг познаётся в игре

Самый инновационный геймплей

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

Лучшая игра, которая вам не даётся

Выдающийся визуальный стиль

Лучший саундтрек

Устройтесь поудобнее

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Номинировать игру можно на её официальной Steam-странице. Как и в предыдущие годы, номинантами станут игры, получившие наибольшее число голосов среди пользователей Steam. Пятёрками лидеров в каждой из категорий Valve поделится с нами перед началом зимней распродажи. Победителей огласят после её (зимней распродажи) окончания уже в новом году.