Вчера вечером в Steam стартовала осенняя распродажа. Ввиду того, что Valve отключила в российском регионе все способы оплаты, не подсуетившись и не обеспечив работу даже не попавших под так называемые санкции вариантов, полагаем, что обсуждать тему распродаж в Steam в редакционном разделе сайта не имеет большого смысла — всё равно без лишних телодвижений и махинаций с VPN магазин неработоспособен. А вот тему начавшегося в Steam голосования за номинантов на соответствующую ежегодную премию можно и осветить.
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Всего в этом году видеоигры могут претендовать на одиннадцать номинаций, включая «Лучшую игру на ходу», созданную специально для видеоигр, в которые можно играть на портативных устройствах — таких, как, например, Steam Deck. Полный список номинаций выглядит следующим образом:
- Лучшая игра на ходу
- Игра года
- Игра года в виртуальной реальности
- Любимое дитя
- Друг познаётся в игре
- Самый инновационный геймплей
- Лучшая игра с выдающимся сюжетом
- Лучшая игра, которая вам не даётся
- Выдающийся визуальный стиль
- Лучший саундтрек
- Устройтесь поудобнее
Номинировать игру можно на её официальной Steam-странице. Как и в предыдущие годы, номинантами станут игры, получившие наибольшее число голосов среди пользователей Steam. Пятёрками лидеров в каждой из категорий Valve поделится с нами перед началом зимней распродажи. Победителей огласят после её (зимней распродажи) окончания уже в новом году.