Представители геймдева, естественно, против, ведь эпоха безнаказанного обдирания геймера как липки может закончиться.

После того как в видеоиграх стали массово и в безумных объёмах применяться микротранзакции, «донат» и прочие элементы выкачивания из игрока времени и/или денег, государства начали вести с этим беспределом борьбу. Началось всё, по обыкновению, в Европе, и дальше докатилось в том числе до России, где, как сегодня сообщил «Коммерсантъ», предложили определить правовой статус популярных внутриигровых денежных операций.

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Как сообщается. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора, который помимо своих основных обязанностей в том числе занимается поиском запрещённой информации в Сети, предложил определить правовой статус игровой валюты, так называемых лутбоксов, «донатов» (пожертвований) и стриминговых платформ.

Кроме того, ГРЧЦ предлагает закрепить за игровыми платформами и сервисами прямых трансляций статус организаторов распространения информации. Таким образом, они будут обязаны хранить данные о приёме, обработке и передаче голосовой информации, текстов, изображений и других пользовательских сообщений, и при необходимости передавать их следственным органам. Проще говоря, подпадать под требования так называемого закона Яровой.

Представители индустрии уже предсказуемо выступили с критикой данной инициативы. По словам представителей игропрома, выполнить указанные ГРЧЦ требования тяжело и дорого с технической точки зрения, что неизбежно выльется в дополнительные затраты игровых компаний, которые, по своему обыкновению, переложат их на плечи пользователей.

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Что касается регулирования внутриигровых покупок, то здесь, как считают участники рынка, может возникнуть масса юридических проволочек, связанных с тем, что разработчики игр очень часто меняют товары, их внутриигровые свойства и прочее. Как следствие, распространение на сей контент вышеизложенной инициативы может привести к массовым искам и тяжёлым судебным разбирательствам с непонятным исходом.