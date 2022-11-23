В игры продолжают добавлять контент, который обязан в них быть с самого начала.

В наши дни это принято не вспоминать, но идеальных видеоигр не существовало никогда: даже на заре игровой индустрии любой мало-мальски значимый релиз сопровождался многочисленными багами, с которыми учились мириться, поскольку оперативно их исправить не представлялось возможности ввиду тогда ещё редкого явления под названием доступ в Сеть. Даже культовые «Герои Меча и Магии III» — и те обрели любимый игроками вид лишь после выхода всех дополнений: в частности, такая незаменимая опция, как генератор карт, в «третьих» появилась только с выходом дополнения «Клинок Армагеддона».

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Вот и в стратегии Songs of Conquest, упоминаемой игровыми изданиями как духовной наследницы «Героев», решили пойти по стопам своего предка, а именно — добавили в проект редактор карт спустя полгода после его раннего релиза.

Местный генератор карт позволяет создавать как небольшие поя боя для дуэльных сражений, так и карты покрупнее для вмещения вплоть до восьми игроков. Естественно, во всех случаях будут применяться разные шаблоны генерации: иными словами, структура сгенерированных карт будет отличаться в зависимости от количества участников сражения и, как следствие, размера поля боя.

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Пока что генератор несовершенен и нуждается в доработке, и разработчики рассчитывают, что игроки будут снабжать их необходимыми отзывами. Попутно в Songs of Conquest выходят обновления баланса, готовится улучшение работы искусственного интелелекта и многое другое.