Компания Bethesda определилась с точной датой запуска 11-го сезона в онлайн-боевике Fallout 76 — это должно случиться уже 6 декабря. По такому случаю разработчики выпустили новый трейлер, в котором всё внимание уделяется новым обликам и предметам, которые можно будет получить за прохождение очередного боевого пропуска.
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Также вместе с новым боевым пропуском и сезоном в клиент Fallout 76 добавят новую локацию — парк развлечений Nuka-World. Там геймеры смогут развлечь себя новыми мини-играми, пообщаться с новыми персонажами и даже сразиться с новым боссом. С полным перечнем всех запланированных активностей, всех новых предметов и бонусов можно ознакомиться на официальном сайте проекта.
Fallout 76 доступна на ПК, Xbox и PlayStation.