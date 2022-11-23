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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Действительно увлекательный и умный шутер: журналист рассказал о своих впечатлениях от Atomic Heart и выпустил большой видеоматериал
Надежда есть, получается.
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Игровое издание IGN опубликовало большое видеопревью по результатам общения с горячо ожидаемым шутером Atomic Heart. Журналисты в целом остались довольны проектом, поспешили сравнить его с Bioshock Infinite и положительно оценили его разнообразие, высокую сложность перестрелок и многое другое. О самом важном мы сейчас напишем.

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По заверению автора ролика с канала IGN, грядущий Atomic Heart — это смесь традиционного коридорного шутера, экшена с открытым миром и приключенческой игры. В игре есть большие локации, которые внушают ложное чувство из разряда «иду и делаю что хочу и когда хочу». Но большинство миссий происходит на закрытых локациях, там же игрок будет сталкиваться с боссами и различными роботами, попутно раскрывая детали здешней истории.

Набор оружия в Atomic Heart довольно обширный. Тут есть большое количество классических и хорошо узнаваемых «стволов», среди которых нашлось место и легендарному АК-47. Но данный проект — про альтернативную историю, поэтому герою придётся иметь дело и с экспериментальными образцами вооружения, вроде магнитных пушек.

Журналисту IGN ожидаемо понравился антураж Atomic Heart и проработанной здешней вселенной в мелких деталях. Масштабные локации и работа художников тоже были оценены по достоинству. Обозревателю понравилось, что шутер умеет генерировать для геймера интересные ситуации как с большим количеством врагов, одновременно присутствующих на уровне, так и в горячих стычках формата «1 на 1» с очень непростым врагом-боссом.

Переходы от разных типов геймплея держат игрока в тонусе, что, по мнению сотрудника игрового издания, является положительным моментом. Про перчатку героя, которую мы уже далеко не единожды видели в действии, автор IGN ничего принципиально нового не сказал. Да, она даёт различные способности, включая телекинез. Да, она предназначена для того, чтобы вносить разнообразие в игровой процесс. Всё это было понятно и по роликам.

Ещё один важный элемент Atomic Heart — головоломки. Они тут ни в коем случае не «для галочки». Игрок применяет различные навыки героя, взаимодействует с окружением, пробует, ошибается и достигает нужного результата. Не уровень Portal, но тоже интересно.

Очевидно, что автору IGN грядущий шутер от Mundfish понравился, но кое-какому негативу нашлось время в его ролике. Журналисту не очень понравились некоторые анимации главного героя, он также выразил уверенность в том, что центральная история игры не способна будет захватить и серьезно увлечь искушённого любителя шутеров.

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Atomic Heart поступит в продажу 21 февраля 2023 года на ПК (Steam, VK Play в России и СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#atomic heart #mundfish
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