Сегодня в продажу поступил боевик Gungrave G.O.R.E. от корейской студии Iggymob. Ещё из предрелизных записей игрового процесса следовал закономерный вывод о том, что перед нами посредственность как она есть. Что ж, после релиза данный консенсус только подтвердился: по итогу двух с половиной десятков профессиональных рецензий Gungrave G.O.R.E. получила среднюю арифметическую оценку, равную 60 баллам из 100 возможных.
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По словам рецензентов, в плане игрового процесса Gungrave G.O.R.E. безнадёжно отстала от современных трендов, причём умудрилась сделать это в таком виде, что не представляет интереса даже для ценителей жанра и просто ностальгирующих геймеров. При всём этом разработчики «заломили» за свой продукт слишком высокую, по мнению обозревателей, цену, на которую он объективно «не тянет». Учитывая, что продукт предлагают приобрести за 50 евро или аналоги в региональных валютах, удивление рецензентов легко понять и оправдать.
Примечательно, что в данной ситуации наблюдается единение мнений обозревателей и простых игроков, которые также оценили новинку примерно на 60 баллов, заявляя при этом, что главный её плюс — что она в принципе запускается. А подобный «комплимент», сами понимаете, ярких красок в общую мрачную картину не добавляет.