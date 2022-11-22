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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Battlefield 2042 добавили в подписку EA Play и Game Pass Ultimate
Проект надо спасать, и это один из лучших вариантов.
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Несмотря на то, что за год Battlefield 2042 смогли привести в состояние, близкое к такому, какое игра должна была иметь на релизе, в плане статистики пользовательской вовлечённости данное обстоятельство особо не сказывается. Периодически в шутере начинаются новые контентные сезоны, которые обеспечивают ей кратковременный рост онлайна, но события это нечастые, а спасать проект необходимо. Что ж, сегодня помимо запуска третьего контентного сезона Battlefield 2042 смогла похвастать включением себя в состав подписки EA Play и Game Pass Ultimate.

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Что касается третьего сезона, то в его состав вошла масса нового контента, включая облики специалистов, оружия и техники, новые виды вооружения, обновления баланса и многое другое. Вместе со стартом третьего сезона в игре появился и сопутствующий боевой пропуск на сотню уровней.

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В ближайшие месяцы систему специалистов, по многочисленным заявкам играющихся, переработают в более привычную систему классов персонажей. Также обещают в ближайшее время добавить обновлённые поля боя Breakaway и Manifest. Карты в Battlefield 2042 потихоньку обновляют, внося запрашиваемые сообществом изменения: расстояния между точками укорачиваются, количество укрытий увеличивается, ландшафт карт меняется. Процесс, к сожалению, небыстрый.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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