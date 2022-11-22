Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован HAWKED — шутер про сбор артефактов, решение загадок и сражения
Как Escape from Tarkov, но немного другой.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Разработчики из независимой студии UPWAKE.ME анонсировали HAWKED (надо им подсказать, где находится кнопка «Caps Lock» на клавиатуре) — онлайновый PvPvE-шутер, в котором игроки будут собираться в отряды для исследования центральной большой локации (острова) и сражения с монстрами.

реклама

Для достижения всех поставленных целей геймерам важно будет перехитрить все оппонентов и добыть сокровища. Теме с поиском всяких артефактов в HAWKED отводится особое внимание, разработчики даже придумали отдельную внутриигровую легенду для более комфортного погружения.

Так, гильдия искателей приключений «ГРААЛЬ» (ну вот — опять всё большими буквами!) сделала открытие века: она обнаружила остров Икс, место, где спрятаны артефакты древней цивилизации. Но при попытке добыть их «ГРААЛЬ» атаковали монстры из этого острова, противостоять им вызвались Отступники — наёмники и охотники за сокровищами (а ещё немного грабители).

Геймплейных механик в HAWKED припасено великое множество: можно и нужно захватывать оружие и боеприпасы для сражения с ящероподобными Собирателями, давать отпор другим игрокам, исследовать остров. А ещё тут разрешается бегать, прыгать, заниматься серфингом, скользить по тросу над пропастью и парить над островом, а также решать головоломки, избегать ловушек и добывать сокровища. За полученные артефакты, кстати, игроки смогут улучшать снаряжение и навыки.

«Подбор экипировки и модифицируемые навыки придадут уникальности вашему персонажу. Действовать скрытно, усилить защиту или сделать упор на молниеносный сбор добычи – большое разнообразие оружия и снаряжения даст возможность выбрать тот стиль игры, который вам близок. Собирайте отряд и отправляйтесь на остров Икс, чтобы заполучить величайшее сокровище. Все это ждет вас в HAWKED!» — гласит официальное описание игры в Steam.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

С 24 по 28 ноября в Steam пройдёт закрытое альфа-тестирование HAWKED, подать заявку можно прям на странице проекта. Старт раннего доступа шутера намечен на начало 2023 года, доступ к ранней версии будет платным, но после релиза случится переход на условно-бесплатную модель. Также проект заявлен для консолей PlayStation и Xbox.

#hawked #upwake me
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
40
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
32
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
6
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
21
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
22
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
19
Почему графика в играх на ПК не улучшается – при чём тут NVIDIA, и когда видеокарты подешевеют
29
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
507
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
13
Экономно покупаем игры для PlayStation в Черную Пятницу
+

Сейчас обсуждают

Палец Шеши
20:29
Вежливый , я мало грамотный . Что эти слова начинающиеся слова : де. Что мы должны сделать чтобы вы от нас отстали?
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
eclairalail
20:29
Неуместное сравнение. Тут разница только в значении фпс.
За цену одной видеокарты RTX 4080 можно собрать целый игровой компьютер с Radeon RX 6900 XT
Pustotnik
20:28
Петушок, в Чечне тоже русские жили... Так в чём разница? Хохлы в Чечне против России это хорошо. А старшие браться помогают ДНР/ЛНР это типа плохо? Вот за это вас петушатню и учат жизни... а могли бы...
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
20:28
а ты не полный дaлбаеб. поживешь чуть дольше. но это не точно. ЕС будет регулировать цены на газ Экстренный механизм коррекции цен представила Еврокомиссия.
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Яблоко
20:27
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Вежливый_N-A-S-A-M-S_
20:26
еще демилитаризация денуклиризация и денацификация рахи. ну и престпуников выдать и похищенных заложников вернуть. тогда отстанем. а репарации что так что так раха будет платить. но если сделает ребре...
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
wolfire
20:25
13100 все игры на макс 4К
В России стартовали продажи процессоров Intel Core i7-13700K нового 13-го поколения — взгляд на цены
wolfire
20:24
хорошо бы подошла индия или тибет
Новую игру из серии Tomb Raider могут представить в следующем году
Turbonoob
20:24
Какой ещё Белоруссии? Нет никакой руссии - ни белой, ни чёрной. Есть Беларусь.
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Палец Шеши
20:24
Так всё Украину бомбят, там вообще без вариантов. Это найти иголку в стоге сена. Ну я тебе пишу, ты три раза заходила на этот сайт Макеевка, это единственный IP который мне показал за полчаса. Так как...
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем