Как Escape from Tarkov, но немного другой.

Разработчики из независимой студии UPWAKE.ME анонсировали HAWKED (надо им подсказать, где находится кнопка «Caps Lock» на клавиатуре) — онлайновый PvPvE-шутер, в котором игроки будут собираться в отряды для исследования центральной большой локации (острова) и сражения с монстрами.

реклама

Для достижения всех поставленных целей геймерам важно будет перехитрить все оппонентов и добыть сокровища. Теме с поиском всяких артефактов в HAWKED отводится особое внимание, разработчики даже придумали отдельную внутриигровую легенду для более комфортного погружения.

Так, гильдия искателей приключений «ГРААЛЬ» (ну вот — опять всё большими буквами!) сделала открытие века: она обнаружила остров Икс, место, где спрятаны артефакты древней цивилизации. Но при попытке добыть их «ГРААЛЬ» атаковали монстры из этого острова, противостоять им вызвались Отступники — наёмники и охотники за сокровищами (а ещё немного грабители).

Геймплейных механик в HAWKED припасено великое множество: можно и нужно захватывать оружие и боеприпасы для сражения с ящероподобными Собирателями, давать отпор другим игрокам, исследовать остров. А ещё тут разрешается бегать, прыгать, заниматься серфингом, скользить по тросу над пропастью и парить над островом, а также решать головоломки, избегать ловушек и добывать сокровища. За полученные артефакты, кстати, игроки смогут улучшать снаряжение и навыки.

«Подбор экипировки и модифицируемые навыки придадут уникальности вашему персонажу. Действовать скрытно, усилить защиту или сделать упор на молниеносный сбор добычи – большое разнообразие оружия и снаряжения даст возможность выбрать тот стиль игры, который вам близок. Собирайте отряд и отправляйтесь на остров Икс, чтобы заполучить величайшее сокровище. Все это ждет вас в HAWKED!» — гласит официальное описание игры в Steam.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

С 24 по 28 ноября в Steam пройдёт закрытое альфа-тестирование HAWKED, подать заявку можно прям на странице проекта. Старт раннего доступа шутера намечен на начало 2023 года, доступ к ранней версии будет платным, но после релиза случится переход на условно-бесплатную модель. Также проект заявлен для консолей PlayStation и Xbox.