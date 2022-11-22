Главную часть которого пафосно нарекли «Туманными землями».

В своё время выполненный в «ходовой» скандинавской мифологии выживач Valheim навёл немало шороху в игровой индустрии: каждый стремился хотя бы опробовать новинку, а многие «пропали» в ней на долгие месяцы. Разработчики такого ажиотажа не ожидали, поэтому начали обеспечивать проект контентной поддержкой уже постфактум. И вот, на горизонте замаячило следующее обновление, которое по совместительству является крупнейшим из выходивших.

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В состав патча войдёт масса контента, главным из которого является новый биом, который нарекли красивым, пафосным названием «Туманные земли». Внутри данного биома игроки смогут встретиться с десятком новых существ, включая одного босса. Также ожидайте новый тип подземелий, новые ресурсы для создания полезных и не очень приспособлений и экипировки, усовершенствованную механику рыбалки и многое другое.

Сейчас тестирование проходит в полузакрытом формате — чтобы принять в нём участие, нужно выбрать в настройках Valheim в Steam раздел с бета-версиями и ввести в соответствующем поле код «yesimadebackups» (Yes I Made Backups; без кавычек).

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Как долго будет продолжаться тестирование и когда обновление появится в основной версии игры, всё это пока вопросы, оставленные без ответа. Известно лишь, что разработчики корпели над данным патчем на протяжении девяти месяцев.