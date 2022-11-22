Игровой сервис VK Play объявил о запуске масштабной активности «Включайся в игру». Речь идёт об отдельном разделе, где пользователи смогут знакомиться с отслеживаемыми подборками игр, смотреть прямые трансляции с любимыми блогерами, выполнять разные тематические задания и даже получать какие-то бонусы и награды, отправляя похожие подарки друзьям.
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Пока речь идёт о том, что текущая активность продлится до середины декабря, за это время пользователям настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить код на 5 часов бесплатного облачного гейминга VK Play Cloud.
Облачный гейминг от VK Play пока не может похвастаться разнообразием тайтлов, но некоторые актуальные вещи тут есть. В рамках знакомства с VK Play Cloud у игроков будет возможность опробовать следующее:
- ролевой экшен Genshin Impact;
- фэнтезийная MMORPG ArcheAge;
- условно-бесплатный ролевой экшен LOST ARK;
- грядущий шутер Atomic Heart.
Список активностей тоже обозначен. Игрок может оставить отзыв об игры из подборки на VK Play, добавить понравившийся проект в список желаемого, добавить пять друзей и подписаться на рассылку новостей облачного гейминга VK Play Cloud. Всего будет восемь заданий, за их выполнение можно выручить 40 VK Капсул Мини («бонусная» валюта).
За всеми прочими деталями и сопутствующей информацией стоит обратиться к официальному сайту VKPlay. Ну, и сам новый раздел оценить тоже можно.