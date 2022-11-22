Потому что иначе и быть-то не могло.

Стремительное размножение различных «игровых журналистов», получающих в своё распоряжение пресс-версии видеоигр, и нежелание игровых разработчиков и издателей проверять их на серьёзность намерений приводят к тому, что из раза в раз в Сеть незадолго до релиза утекает огромное количество подробностей и даже записей игрового процесса. Не стал исключением и космический хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда: сегодня в Сеть просочились 14 минут вступительного геймплея проекта.

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Видео представлено как «экранка». Ничего особо ценного в рамках нижеуказанного геймплея разглядеть невозможно, однако автор утечки утверждает, что вскоре опубликует полное прохождение The Callisto Protocol, и вот это уже может стать одним гигантским спойлером, которого следует избегать.

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Релиз The Callisto Protocol состоится через полторы недели — 2 декабря — на всех актуальных платформах.