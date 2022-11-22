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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймдиректор God of War Ragnarok не отказался бы от возможности поработать над новой Castlevania
Вот только кто ж ему позволит.
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Серия Castlevania, несмотря на нишевость жанра, является, тем не менее, одной из самых известных во всей игровой индустрии, и многие из современных разработчиков хотели бы приложить свою руку к возможному продолжению франшизы. Например, геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс изъявил желание поработать над Castlevania.

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Естественно, это возможно только в том случае, если компания Konami предоставит соответствующую лицензию Sony Santa Monica, в которой сейчас трудится Уильямс. А подобное развитие событий выглядит маловероятным, поскольку Konami старается работать со своими партнёрами, а не с конкурентами.

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Скорее всего, комментарий Уильямса можно трактовать просто как мечту конкретного разработчика, а никак не планы всего представляемого им коллектива.

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