Серия Castlevania, несмотря на нишевость жанра, является, тем не менее, одной из самых известных во всей игровой индустрии, и многие из современных разработчиков хотели бы приложить свою руку к возможному продолжению франшизы. Например, геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс изъявил желание поработать над Castlevania.
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Естественно, это возможно только в том случае, если компания Konami предоставит соответствующую лицензию Sony Santa Monica, в которой сейчас трудится Уильямс. А подобное развитие событий выглядит маловероятным, поскольку Konami старается работать со своими партнёрами, а не с конкурентами.
Скорее всего, комментарий Уильямса можно трактовать просто как мечту конкретного разработчика, а никак не планы всего представляемого им коллектива.