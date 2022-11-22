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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Свежие подробности Diablo IV начнут поступать уже в декабре
А то до сих пор ничего толком неизвестно.
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Несмотря на то, что с момента анонса Diablo IV прошло уже огромное количество времени, подробностей проекта «на руках» у фанатов серии по сей день остаётся критически мало. Возможно, в ближайшее время это безобразие будет исправлено: авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Blizzard опубликует свежие подробности Diablo IV незадолго до старта мероприятия The Game Awards 2022, назначенного на 8 декабря.

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Также инсайдер дополняет, что журналистам разрешат записать прохождение новинки и задать разработчикам интересующие их вопросы. Всё это, по сведениям Хендерсона, будет выполнено параллельно.

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Не исключено также, что Blizzard наконец-то соберётся с силами и наконец-то огласит точную дату выхода Diablo IV. По крайней мере, по Сети уже вовсю гуляют слухи о старте предзаказов в декабре и о релизе в апреле надвигающегося года.

#blizzard #diablo iv
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