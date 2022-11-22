Сегодня в продажу поступил фэнтезийный вестерн Evil West, действие которого разворачивается в фантастической версии Дикого Запада — с мутантами, упырями и прочей нечистью. Больших надежд на данный проект особо никто не возлагал, и сегодня данный подход был подтверждён оценками от прессы и конечных пользователей. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что оценки оказались сравнительно достойными — в районе 73—81 балла из 100 возможных.
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По словам геймеров, Evil West радует своим старомодным подходом к игровому процессу и применением геймплейных элементов, которые ныне в индустрии либо не применяются вовсе, либо их поиски нужно проводить днём с огнём. Также игроки считают, что в Evil West удалось удачно скрестить сеттинги фэнтези и Дикого Запада — на этот счёт до релиза у многих возникал скептицизм, но по факту разработчики из Flying Wild Hog смогли создать удачный гибрид.
Что игроки считают откровенным перебором, так это ценник. Запрашивать две тысячи рублей за продукт даже не AA-класса — это весьма странное решение. Впрочем, учитывая, что в российском регионе официально выбор игр теперь небольшой, это не кажется такой уж серьёзной проблемой.