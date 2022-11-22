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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фэнтезийный вестерн Evil West получил вполне высокие оценки
Что, в общем-то, было предсказуемо, учитывая всё, что касается данного проекта.
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Сегодня в продажу поступил фэнтезийный вестерн Evil West, действие которого разворачивается в фантастической версии Дикого Запада — с мутантами, упырями и прочей нечистью. Больших надежд на данный проект особо никто не возлагал, и сегодня данный подход был подтверждён оценками от прессы и конечных пользователей. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что оценки оказались сравнительно достойными — в районе 73—81 балла из 100 возможных.

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По словам геймеров, Evil West радует своим старомодным подходом к игровому процессу и применением геймплейных элементов, которые ныне в индустрии либо не применяются вовсе, либо их поиски нужно проводить днём с огнём. Также игроки считают, что в Evil West удалось удачно скрестить сеттинги фэнтези и Дикого Запада — на этот счёт до релиза у многих возникал скептицизм, но по факту разработчики из Flying Wild Hog смогли создать удачный гибрид.

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Что игроки считают откровенным перебором, так это ценник. Запрашивать две тысячи рублей за продукт даже не AA-класса — это весьма странное решение. Впрочем, учитывая, что в российском регионе официально выбор игр теперь небольшой, это не кажется такой уж серьёзной проблемой.

#evil west
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