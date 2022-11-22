Если вы следите за судьбой комедийного шутера High on Life от студии Squanch Games, основанной создателем популярного мультсериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом, то самое время ознакомиться с новым геймплейным видео.
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Опубликованный на YouTube-канале игрового издания GameStop ролик длится более 25 минут и практически полностью состоит из кадров с реальным игровым процессом. Материал даёт понять, как в шутере будут выглядеть локации, как здесь работает оружие (пародийная сущность игры важна как никогда), а ещё демонстрирует ругающихся героев и полные жестокости перестрелки.
Напомним, High on Life расскажет историю выпускника средней школы без амбиций и работы, на плечи которого возложили самоубийственную миссию по спасению человечества от наркокартеля пришельцев.
«Школа окончена, ни работы, ни амбиций, ни успехов — ничего в твоей жизни. Но вот на Землю нападает инопланетный картель, который хочет использовать людей в качестве наркотика. Теперь тебе в компании с харизматичным говорящим оружием предстоит принять брошенный вызов и стать самым смертоносным межгалактическим охотником за сокровищами, которого когда-либо видела вселенная», — гласит официальное описание проекта.
High in Life должна поступить в продажу 13 декабря текущего года на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S. Страница с игрой в Steam доступна для жителей РФ и РБ, но перевод на русский язык пока не заявлен.