Всё это весьма грустно, если разобраться.

Игры серии Call of Duty отличаются одной необъяснимой с точки зрения логики особенностью: несмотря на огромные, зачастую даже критические проблемы, их пользовательские базы всё равно устанавливают рекорды. Например, сегодня авторы Call of Duty Warzone 2.0 сообщили, что их проект опробовали более 25 миллионов пользователей, и на достижение данного результата потребовалось всего пять суток после релиза.

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В данной истории показателен тот момент, что те же самые пользователи смешали рейтинг Call of Duty Warzone 2.0 с грязью, жалуясь на многочисленные недоработки, ошибки, проблемы с запуском игры, вылеты её на рабочий стол, неадекватный уровень оптимизации и, конечно же, огрехи в игровом балансе. Строго говоря, фанатское сообщество Call of Duty не перестаёт удивлять своими заявлениями, разнящимися с суровой и неподкупной статистикой.

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По всей видимости, у разработчиков Warzone это вошло в традицию: осуществлять проблемный запуск, чтобы впоследствии, изображая из себя героев народа, превозмогать и всё исправлять. Под бурные аплодисменты от тех, кто вместо радости должны требовать подобного состояния игры на релизе и наказывать рублём тех, кто не способен нормально работать.