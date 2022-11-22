Компания Ubisoft провела специальное онлайн-мероприятие, посвящённое скорому старту следующего сезона в сетевом шутере Rainbow Six Siege, который получил название Operation Solar Raid. Опробовать его можно будет уже с 6 декабря.
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В рамках сезона Operation Solar Raid игроки могут рассчитывать на получение следующего контента:
- Новый оперативник защиты Solis — CGI-трейлер с ним мы уже публиковали ранее. Этот боец держит у себя в арсенале сенсор электроники «SPEC-IO», пистолет-пулемёт FN P90, ударопрочную камеру и наступательную гранату. Сенсор Solis позволяет обнаруживать местонахождение 15 устройств и максимально точно определить 5 из них.
- Новая карта — «Лаборатории Nighthaven». Детали локации прорабатывались в полном соответствии с ранее представленной информацией по штаб-квартире Nighthaven и её лабораториями для создания техники.
- Обновлённая система репутации, учитывающая поведение игрока и его взаимодействие с товарищами по команде. После анализа всех нужных данных профиль геймера получит свою позицию в глобальном рейтинге, а также сможет претендовать на бонусы или штрафы (в зависимости от характеристик профиля).
- Выключенная функция дружественного огня на время подготовительного этапа.
- Дополненные параметры для контроллера для консольных игроков.
- Возможность для игроков самим выбирать свой путь продвижения по шкале боевого пропуска.
- Переработанные рейтинговые матчи. Появились навыки (для процесса подбора игроков) и ранги (для прогрессии). Появился новый ранг, увеличилось количество наград и снято ограничение на отряды. В последнем случае произошла замена на специальный алгоритм для обеспечения баланса в матчах.
- Огромное количество прочих балансных правок.
Наконец, разработчики представили новый облик персонажа для оперативника lana, явно отсылающий к NieR: Automata.
Тактический многопользовательский шутер Rainbow Six Siege доступен на PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.