Тот самый скин уже в игре.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Компания Ubisoft провела специальное онлайн-мероприятие, посвящённое скорому старту следующего сезона в сетевом шутере Rainbow Six Siege, который получил название Operation Solar Raid. Опробовать его можно будет уже с 6 декабря.

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В рамках сезона Operation Solar Raid игроки могут рассчитывать на получение следующего контента:

Новый оперативник защиты Solis — CGI-трейлер с ним мы уже публиковали ранее. Этот боец держит у себя в арсенале сенсор электроники «SPEC-IO», пистолет-пулемёт FN P90, ударопрочную камеру и наступательную гранату. Сенсор Solis позволяет обнаруживать местонахождение 15 устройств и максимально точно определить 5 из них.

Новая карта — «Лаборатории Nighthaven». Детали локации прорабатывались в полном соответствии с ранее представленной информацией по штаб-квартире Nighthaven и её лабораториями для создания техники.

Обновлённая система репутации, учитывающая поведение игрока и его взаимодействие с товарищами по команде. После анализа всех нужных данных профиль геймера получит свою позицию в глобальном рейтинге, а также сможет претендовать на бонусы или штрафы (в зависимости от характеристик профиля).

Выключенная функция дружественного огня на время подготовительного этапа.

Дополненные параметры для контроллера для консольных игроков.

Возможность для игроков самим выбирать свой путь продвижения по шкале боевого пропуска.

Переработанные рейтинговые матчи. Появились навыки (для процесса подбора игроков) и ранги (для прогрессии). Появился новый ранг, увеличилось количество наград и снято ограничение на отряды. В последнем случае произошла замена на специальный алгоритм для обеспечения баланса в матчах.

Огромное количество прочих балансных правок.

Наконец, разработчики представили новый облик персонажа для оперативника lana, явно отсылающий к NieR: Automata.

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Тактический многопользовательский шутер Rainbow Six Siege доступен на PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.