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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В CGI-трейлере Rainbow Six Siege показали нового оперативника Солис
Кто такая и чем знаменита — видимо, расскажут когда-нибудь потом.
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Несмотря на почтенный для сетевого шутера возраст — в следующем месяце ему исполнится семь лет — Rainbow Six Siege продолжает совершенствоваться и получать контентные обновления. В ближайшей перспективе для боевика выйдет свежее обновление под названием Operation Solar Raid, главным нововведением которого станет оперативник под позывным Solis. Чтобы ознакомить нас с внешностью персонажа, Ubisoft опубликовала соответствующий симпатичный CGI-видеоролик.

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Солис принадлежит классу оперативников-защитников, а, значит, специализируется на контроле местности. Для этой цели персонаж применяет особое разведывательное устройство. Важно понимать, что в CGI-трейлере показали исключительно внешний вид Солис — все геймплейыне подробности данного оперативника будут опубликованы завтра, 21 ноября, в рамках специальной трансляции, посвящённой всем деталям операции Solar Raid.

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#ubisoft #rainbow six siege
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