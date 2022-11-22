Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск снова задержал возвращение синих галочек в Twitter
Осень этого года характеризуется нешуточной переносицей.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

По информации Reuters, глава Twitter Илон Маск (Elon Musk) в очередной раз решил задержать перезапуск подписки Twitter Blue, которая на новых условиях предлагает верификацию учётной записи за $8 всем клиентам, которые исправно платят. По словам миллиардера, необходимо продумать дополнительные меры защиты от злоупотреблений со стороны «самозванцев» на страницах Twitter, прежде чем вернуть на страницы социальной сети те самые «синие галочки». Ранее он выражал готовность сделать это уже 29 ноября, но теперь отложил перезапуск подписки на неопределённый срок.

реклама

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Одновременно он добавил, что на прошлой неделе активная аудитория Twitter выросла ещё на 1,6 млн человек и обновила тем самым мировой рекорд. Для обозначения верифицированных учётных записей организаций и компаний, которые за эту возможность ничего платить не должны, Twitter будет использовать галочку другого цвета. Впрочем, она уже была серой на первом этапе реформ при Илоне Маске, и пока не совсем понятно, в каком направлении изменения будут двигаться дальше.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Илон Маск призвал срочно явиться в штаб-квартиру Twitter ключевых разработчиков
Google и Apple могут создать препятствия на пути монетизации подписки Twitter Blue
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
14
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
63
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
5
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
21
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
19
Экономно покупаем игры для Xbox в Черную Пятницу
8
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
18
Почему графика в играх на ПК не улучшается – при чём тут NVIDIA, и когда видеокарты подешевеют
14
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
13
Почему Одесса 3 суток сидела без света, и зачем Украина продолжает продавать энергию в Польшу
16

Сейчас обсуждают

Мать шешенбека
11:29
наепка, проц за 15к уделает все ваши чиплеты в попец
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
tr4nc3v1b3
11:28
Интересно а на коробке будут писать большими красными буквами что это новая ревизия на GDDR6X ? Или будет два идентичных по названию продукта на рынке и большое количество непрошаренных покупателей бу...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X полностью заменит оргинальную RTX 3060 Ti
Tqer
11:25
Норм цена то топовый ASUS, которая на голову выше всех.
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
Сергей Сидоренко
11:23
Молдавия и Грузия возможно. Я уже не верю в рассудок Путина, он нас до ядерной доведёт. Про СВО выше писал я. Правда я почерпнул большую часть информации из про-Украинских источников.
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
OXOTHUK
11:22
"хотя не вполне соответствует потому, что она была белой" - это очередной перевод западных статей, пи.з..ых авторов на теме неравенства или позиция здешнего автора? :-)
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
Мать шешенбека
11:21
лайк
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Ильдар Гафуров
11:21
Надежда тока на амуде спутать планы куртке
Видеокарта RTX 4060 может выйти лишь в июне 2023 года и оказаться слабее RTX 3070 — инсайд
Сергей Сидоренко
11:20
Вторая в декабре, потом большая (всеобщая) в феврале.
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
informator
11:19
Да говеная система всего 8 ракет и без ствольной артилерии, хорошая цель для ланцета будет)
Франции передала Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale NG
Евгений Сом
11:14
Ха ха ха ха ха скоро будут давать как бонус с покупкой носков. Никому этот хлам не нужен ))))))) АМД RIP )))
На Amazon проходит массовая распродажа процессоров AMD Ryzen 7000 по цене от 249 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем