По информации Reuters, глава Twitter Илон Маск (Elon Musk) в очередной раз решил задержать перезапуск подписки Twitter Blue, которая на новых условиях предлагает верификацию учётной записи за $8 всем клиентам, которые исправно платят. По словам миллиардера, необходимо продумать дополнительные меры защиты от злоупотреблений со стороны «самозванцев» на страницах Twitter, прежде чем вернуть на страницы социальной сети те самые «синие галочки». Ранее он выражал готовность сделать это уже 29 ноября, но теперь отложил перезапуск подписки на неопределённый срок.
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Одновременно он добавил, что на прошлой неделе активная аудитория Twitter выросла ещё на 1,6 млн человек и обновила тем самым мировой рекорд. Для обозначения верифицированных учётных записей организаций и компаний, которые за эту возможность ничего платить не должны, Twitter будет использовать галочку другого цвета. Впрочем, она уже была серой на первом этапе реформ при Илоне Маске, и пока не совсем понятно, в каком направлении изменения будут двигаться дальше.