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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft предложила Sony выпускать Call of Duty на PlayStation в течение десяти лет
Гордые ребята из Sony решили даже это не комментировать. Наивно полагая, что им кто-то что-то должен.
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История с опасениями Sony касательно Call of Duty после того, как Activision Blizzard в обозримой перспективе формально вместе со всеми своими франшизами перейдёт под контроль Microsoft, продолжается уже не один месяц. В японской компании уверены, что Call of Duty не имеет аналогов, и если Microsoft сделает данную франшизу эксклюзивной для своих платформ, то Sony потеряет большие деньги.

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Сначала по Сети гуляла информация о том, что Microsoft предложила Sony выпускать на PlayStation будущие серии Call of Duty на протяжении трёх лет, чего гордые конкуренты не восприняли всерьёз. Сегодня же издание The New York Times сообщило, что 11 ноября рэдмондцы предложили более щедрый контракт — на 10 лет. По словам представителей Microsoft, комментариев от «коллег» на данное предложение они не получили.

Какое моральное право имеет Sony, будучи главным адептом идеологии эксклюзивности видеоигр для определённой платформы, возмущаться аналогичными действиями со стороны конкурентов, вопрос хороший. И ответ на него должны давать исключительно руководители компании.

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В настоящее время сделка между Microsoft и Activision Blizzard проходит проверку в антимонопольных органах различных государств. Пока что всё продвигается сравнительно гладко, и в Microsoft сохраняют уверенность в том, что сделку удастся завершить к июлю следующего года.

#microsoft #sony #activision #activision blizzard
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