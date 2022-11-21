Издательство Frontier Foundry совместно со студией KeokeN Interactive опубликовали очередной трейлер фантастического приключения Deliver Us Mars. Самое видео получилось не слишком большим, но зато затрагивающим очень важную тему — просторам Марса, где будет происходить всё действо.
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«Просторы Марса. Преодолевайте опасный марсианский ландшафт, исследуйте бескрайние пустоши, взбирайтесь на коварные скалы, пересекайте ледяные пропасти Красной планеты. Сделайте всё возможное, чтобы выжить», — говорит диктор в трейлере.
Сам ролик напоминает, что проект поступит в продажу 2 февраля 2023 года. Deliver Us Mars выйдет на ПК (Steam), Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5 и Xbox One.