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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер приключения Deliver Us Mars знакомит с просторами основного места действия
Марса, то есть.
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Издательство Frontier Foundry совместно со студией KeokeN Interactive опубликовали очередной трейлер фантастического приключения Deliver Us Mars. Самое видео получилось не слишком большим, но зато затрагивающим очень важную тему — просторам Марса, где будет происходить всё действо.

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«Просторы Марса. Преодолевайте опасный марсианский ландшафт, исследуйте бескрайние пустоши, взбирайтесь на коварные скалы, пересекайте ледяные пропасти Красной планеты. Сделайте всё возможное, чтобы выжить», — говорит диктор в трейлере.

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Сам ролик напоминает, что проект поступит в продажу 2 февраля 2023 года. Deliver Us Mars выйдет на ПК (Steam), Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5 и Xbox One.

#deliver us mars #frontier foundry
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