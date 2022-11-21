Марса, то есть.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Издательство Frontier Foundry совместно со студией KeokeN Interactive опубликовали очередной трейлер фантастического приключения Deliver Us Mars. Самое видео получилось не слишком большим, но зато затрагивающим очень важную тему — просторам Марса, где будет происходить всё действо.

реклама

«Просторы Марса. Преодолевайте опасный марсианский ландшафт, исследуйте бескрайние пустоши, взбирайтесь на коварные скалы, пересекайте ледяные пропасти Красной планеты. Сделайте всё возможное, чтобы выжить», — говорит диктор в трейлере.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Сам ролик напоминает, что проект поступит в продажу 2 февраля 2023 года. Deliver Us Mars выйдет на ПК (Steam), Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5 и Xbox One.