В конце октября PlatinumGames выпустила в свет Bayonetta 3. Абсолютное большинство геймеров на планете данного события не заметили, поскольку новинка вышла в качестве эксклюзива для гибридной консоли Nintendo Switch. Тем не менее, проект получил тёплые отзывы, и вот, в студии считают, что серию вполне могут продлить. По крайней мере, такой мыслью поделился вице-президент PlatinumGames Хидеки Камия.
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По словам господина Камия, сюжетная линия в Bayonetta 3 была не вполне корректно донесена, поэтому, по мнению разработчика, четвёртая номерная часть серии может стать неожиданным и приятным развитием событий серии. Согласно намёкам Камия, условная Bayonetta 4 будет так органично встроена в сюжет, что игроки посчитают данный проект запланированным заранее.
Как бы то ни было, продолжение Bayonetta — дело даже не среднесрочной перспективы, поэтому на сегодняшний день нельзя ничего загадывать. Хотя бы ради того, чтобы впоследствии не расстраиваться из-за несбывшихся возникших из ниоткуда надежд.