Издание «Известия» сообщает, что российские банки всерьёз прорабатывают альтернативные SMS и пуш-сообщениям каналы отправки гражданам кодов для подтверждения операций — через приложение VK Messanger. Подобные варианты сейчас анализируют в семи крупных финансовых организациях, в том числе в «Сбере».
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Представители VK уточнили, что набор нужных функций уже тестируется с пилотной группой банков. Необходимость в связке с VK Messanger возникла из-за того, что у кредитных организаций, приложения которых удалены из App Store и Google Play, возникли проблемы с отправкой пушей, а SMS обходится в 10-30 раз дороже. Но эксперты полагают, что информирование через мессенджеры несёт дополнительные риски.
Проработать отправку уведомлений через мессенджеры готовы «Сбер», ПСБ, МКБ, Экспобанк, «Хоум Кредит», Новикомбанк и «Зенит», сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Также отдельно в «Сбере» подчеркнули, что уже анализируют необходимость использования дополнительных каналов доставки уведомлений — помимо пушей и SMS.