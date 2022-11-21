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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российские банки прорабатывают функцию отправки кодов подтверждения операций через VK Messenger
Тут больше плюсов, но негативные моменты тоже есть.
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Издание «Известия» сообщает, что российские банки всерьёз прорабатывают альтернативные SMS и пуш-сообщениям каналы отправки гражданам кодов для подтверждения операций — через приложение VK Messanger. Подобные варианты сейчас анализируют в семи крупных финансовых организациях, в том числе в «Сбере».

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Представители VK уточнили, что набор нужных функций уже тестируется с пилотной группой банков. Необходимость в связке с VK Messanger возникла из-за того, что у кредитных организаций, приложения которых удалены из App Store и Google Play, возникли проблемы с отправкой пушей, а SMS обходится в 10-30 раз дороже. Но эксперты полагают, что информирование через мессенджеры несёт дополнительные риски.

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Проработать отправку уведомлений через мессенджеры готовы «Сбер», ПСБ, МКБ, Экспобанк, «Хоум Кредит», Новикомбанк и «Зенит», сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Также отдельно в «Сбере» подчеркнули, что уже анализируют необходимость использования дополнительных каналов доставки уведомлений — помимо пушей и SMS.

#вконтакте #отечественное по #vk
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