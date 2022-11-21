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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard приступила к тестированию в Overwatch 2 системы анализа голосового чата в целях борьбы с «токсичностью»
Причины «токсичности» в представлении Blizzard опять оторваны от реальности.
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В своё время Blizzard нафантазировала себе чудесный мир с розовыми пони, молочными реками и кисельными берегами, в котором человек человеку друг и товарищ и никогда не позволит себе оскорблений в адрес собрата. К сожалению, в Blizzard никак не готовы принять тот факт, что это бытие определяет сознание, а не наоборот, и что бороться надо не со следствием «токсичности», а с её первопричиной, которую ещё нужно правильно определить. Как следствие, в «токсичных» по своей сути видеоиграх, одной из главных представительниц которых является Overwatch 2, вводятся системы, призванные фактически заткнуть недовольным рот.

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Называется система «Защитная матрица» и представляет она собой анализатор голосового чата, выполняющий проверку сказанного пользователем, на которого были отправлены жалобы. В теории, данная система позволит Blizzard лучше справляться со своими обязанностями, а не полагаться исключительно на текстовый чат и количество жалоб.

Представлена система была ещё несколько недель назад, и вот, теперь началась её проверка в некоторых игровых регионах. По всей видимости, пока речь идёт о странах с преобладающим англоязычным населением. Как уверяет Blizzard, записи голосового чата создаются исключительно с целью работы «Защитной матрицы», и когда задача выполняется, записи удаляются. Ну, а верить Blizzard или нет — это уже личное дело каждого.

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Игроки сходятся во мнении, что Overwatch 2, как и её предшественница, «токсична» сама по себе: избыточная зависимость продуктивности игрока от общей слаженности команды и её желания выигрывать, чудовищные проблемы с балансом и присутствие персонажей, противодействие которым требует многократно больших вложений ресурсов и усилий, чем их применение. Всё остальное — следствие этого. Бороться же Blizzard решила со следствием. Потому что так проще.

#blizzard #overwatch 2
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