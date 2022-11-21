Занято не менее 200 человек по всему миру.

Разработчики из ZeniMax Online Studios совместно с Bethesda Softworks работают над большой игрой по совершенно новой интеллектуальной собственности для консолей Xbox. Работа идёт на протяжении более четырёх лет, в команду девелоперов входит свыше 200 сотрудников.

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Информация о создании большого проекта по совершенно новому IP была раскрыта креативным директором ZeniMax Online Беном Джонсоном в одном из недавних подкастов. Топ-менеджер в разговоре с журналистами уточнил, что над данным масштабным проектом трудятся специалисты со всего мира.

Сам Бен Джонсон возглавляет команду дизайнеров, состоящую из 50 человек. Также в рамках интервью креативный директор ZeniMax дал понять, что сюжет игры несколько раз переписывался.

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Информация о новом проекте от ZeniMax Online Studios и Bethesda Softworks появлялась и ранее — речь идёт об AAA-игре на новом движке. Наверное, именно для этих целей два года назад была открыта новая студия с ветеранами из Blizzard, Electronic Arts и Sony.