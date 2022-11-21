Отдельные представители некоторых организаций в России никак не могут угомониться и продолжают напоминать о своём существовании, делая это в негативном окрасе и полагая при этом, что плохой пиар — это всё равно пиар. Так, например, сегодня ТАСС сообщил, что Лига безопасного интернета (далее ЛБИ) вновь предложила ограничить в России деятельность платформы Twitch, предназначенной для прямых трансляций видеоконтента.
реклама
Как утверждает директор ЛБИ Екатерина Мизулина, Twitch, а вместе с ним и его китайский аналог Trovo активно используются для рекламы «магазинов по продаже наркотических веществ». В связи с этим Мизулина сообщила, что ЛБИ предлагает государству «задуматься» об ограничении работы указанных платформ в России.
Дополнительно Мизулина заявила о необходимости «серьёзного регулирования» сферы видеоигр, включая даже полный запрет «самых жестоких» из них. Мизулина также считает, что регулированию должно подлежать и общение во внутриигровых чатах, и что эту «серую зону» необходимо поставить под «жёсткий контроль государства», поскольку зачастую подобные чаты используются для преступлений в отношении детей.