Впрочем, данное, с позволения сказать, поделие, даже времени на поиск на торрентах не стоит.

Без малого одиннадцать лет назад, в далёком декабре 2011 года, в продажу поступил проект Postal III. Сказать, что он расстроил геймеров — это сильно смягчить масштаб происходившей бурной реакции окисления с выделением тепла: Postal III навечно заняла место в перечне худших игр всех времён и народов. Происходило всё столь жёстко, что студия Running With Scissors впоследствии, особенно после анонса Postal 4 No Regerts, даже отказалась от Postal III и посоветовала всем геймерам забыть о существовании данного проекта — будто он никогда и не выходил.

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Впрочем, трудно забыть об игре, если её все эти годы можно было продолжать беспрепятственно покупать. Сегодня сие безобразие было решено закончить: Running With Scissors в жёсткой форме «проехалась» по Postal III и, сославшись на проблемы с DRM и «общую дерьмовость игры в целом», изъяла проект с продажи в Steam, заявляя, что «хотя бы люди больше не смогут покупать этот мусор».

Правильное ли это решение — вычёркивать из своей истории целый пласт прошлого, каким бы оно ни было, и ещё поливать его грязью — вопрос риторический. По-хорошему, Postal III должна была остаться как памятник в назидание будущим поколениям игровых разработчиков, намекающий, что подобного больше никогда не должно повториться. Теперь же фиаско третьей номерной части серии начнёт забываться, а там под шумок можно будет опять опростоволоситься.

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Если же вы по какой-то причине считаете Postal III достойным продуктом, то для вас у Running With Scissors только один ответ: качайте игру с торрентов. Серьёзно.