Обычно начинающий неделю с предсказаний о планах Apple колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) на этот раз обратил внимание на перспективу возникновения у Илона Маска (Elon Musk) сложностей с получением достойной прибыли от подписки Twitter Blue. Последняя, как можно помнить, подразумевает ежемесячные платежи в сумме $8, и комиссия за оплату подписки со стороны Apple и Google рано или поздно вызовет недовольство миллиардера.
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Apple в течение первого года взимает комиссию в размере 30% от платежа, со второго года она снижается до 15%, а у Google она закрепляется на этом уровне изначально. Сейчас социальной сетью Twitter ежедневно пользуются около 250 млн человек. Если предположить, что на подписку Twitter Blue перейдёт хотя бы один процент пользователей, то за первый год присутствия подписки на рынке Apple выручит на комиссиях не менее $72 млн, а Google достанутся $36 млн. В масштабах всего бизнеса обоих гигантов это не так много, но для Twitter подобные упущенные возможности могут оказаться проблемой, и нельзя исключать, что рано или поздно Илон Маск начнёт искать пути снижения издержек.
Если он в процессе поссорится с Apple и Google, то денежные потоки от подписчиков Twitter в итоге могут обмелеть, а само мобильное приложение даже может быть удалено из фирменных магазинов. Другая причина, по которой это может случиться — проблемы с модерацией контента на страницах Twitter в результате резкого сокращения штата сотрудников, которые просто приведут к тому, что социальная сеть перестанет соответствовать требованиям обеих компаний, распространяющих соответствующее мобильное приложение.