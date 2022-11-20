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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Division Heartland ожидаемо получила «зрелый» возрастной рейтинг
Похоже, скоро огласят точную дату выхода.
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Без возрастных рейтингов у видеоигр нынче никуда, и прежде чем отправиться в продажу, любой проект обязан его получить, и не раз — у всех агентств на всех рынках, где продукцию собираются допускать к релизу. По всей видимости, у проекта The Division Heartland, представляющего собой условно-бесплатный PvPvE-боевик в данно популярной вселенной, скоро появится точная дата релиза.

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К такому выводу нетрудно прийти, если проследовать на сайт североамериканского регулятора ESRB, выставившего новинке возрастной рейтинг M («Mature», 17+). Для любого серьёзного (или пытающегося таким казаться) шутера это стандартный рейтинг, означающий, что в проекте содержится умеренное количество насилия, но для совсем юных геймеров он не подходит.

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Дополнительно ESRB отметила присутствие в The Division Heartland микротранзакций, но учитывая его условную бесплатность, вряд ли этому следует удивляться или, тем более, огорчаться по этому поводу.

#the division heartland
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