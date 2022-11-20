Графика «на любителя», но в остальном проект только интригует.

Издательство Fireshine Games совместно с разработчиками из студии ColePowered Games опубликовали геймплейный трейлер Shadows of Doubt — научно-фантастического детектива в стиле нуар и с элементами стелса.

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Действие Shadows of Doubt происходит в альтернативных 1980-х в «чрезмерно индустриализированной» альтернативной реальности. Главный герой игры — частный сыщик, который выполняет контракты для заработка денег. По ходу развития сюжета герою нужно будет вычислить серийных маньяков, путешествуя по локациям процедурно сгенерированного города. Разумеется, город этот будет изображен в самым мрачных тонах и красках: с коррупцией, высокой преступностью и безответственными полицейскими.

Shadows of Doubt сможет удивить игроков большим открытым миром с несколькими сотнями уникальных персонажей. Для каждого из них прописывается место работы, квартира или другое подобное жильё, перечень любимых занятий, любимые места для посещения, а также список знакомых.

Авторы подчёркивают, что в Shadows of Doubt можно будет исследовать буквально каждый уголок в городе. Частный детектив сможет здесь проникать в чужие дома, рыться в документах его жителей, собирать важные улики и, разумеется, вести собственные расследования.

В ходе сбора улик детектив сможет даже читать чужие переписки, проверять историю звонков и просматривать записи с камер наблюдения. Причём, только от игрока зависит, каким будет его детектив — примерным законником, действующим строго в рамках кодекса, или же «грязным копом», который привык добиваться целей любыми средствами.

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Shadows of Doubt должна выйти на ПК (Steam) в начале будущего года, для игры уже подтверждён перевод на русский язык (субтитры).