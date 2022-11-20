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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Mortal Kombat 12 или Injustice 3 — Эд Бун о следующем проекте своей студии
А то мало ли — вдруг у NetherRealm Studios ещё что-нибудь припасено.
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По какой-то неведомой причине NetherRealm Studios, когда её спрашивают о будущем проекте, изображает из себя компанию с десятком франшиз и отвечает загадками. Глава студии и по совместительству отец серии Mortal Kombat Эн Бун решил наконец-то частично положить конец этому безобразию: отвечая на вопрос о том, над каким проектом сейчас корпит NetherRealm, Бун ответил, перечислив только два варианта — Mortal Kombat 12 или Injustice 3. Иными словами, ни о какой новой франшизе, вопреки ожиданиям пользователей, речи пока не идёт.

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Если пойти дальне и уже активировать режим логики, то, скорее всего, речь идёт именно об Injustice 3. Причина простая: с момента выхода Mortal Kombat 11 прошло всего три года, в то время как Injustice 2 почтила нас своим релизом уже пять лет назад. Учитывая, что в обеих франшизах мало что меняется, логичнее было бы сначала выпустить именно Injustice 3 и уже затем переключаться на MK12.

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Вероятно, тайное станет явным в рамках The Game Awards 2022, где нас ждёт масса вкусных анонсов новинок.

#netherrealm studios
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