Главное, чтобы не получилось, как Gotham Knights.

Не секрет, что игровая индустрия — промышленность, производство товаров в которой поставлено на поток: ни одна крупная студия без дела не сидит и практически сразу переключается на разработку нового проекта после релиза предыдущего. Вот и коллектив WB Games Montreal, который месяц назад выпустил в свет супергеройский боевик Gotham Knights, уже вовсю корпит над своим следующим творением.

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О том, что масштабы производства наращиваются, свидетельствует раздел вакансий WB Games Montreal, в котором появились новые пункты. Например, студии необходим художник концептов, а сам проект, над которым ему предстоит работать, описывается как «AAA-игра для коснолей». Никакими другими подробностями разработчики не поделились, да это и естественно: наверняка новинка пока пребывает в статусе идеи, и это в лучшем случае, а художник коллективу требуется для того, чтобы визуализировать, зафиксировать потенциальные визуальные образы.

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В любом случае, уровень доверия к «пряморукости» WB Games Montreal после Gotham Knights серьёзно подорван, и чтобы восстановить его, потребуется много сил и времени. Права на очередную ошибку у коллектива нет, и хотелось бы верить, что на местах это понимают как минимум не хуже нас.