Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Отечественные разработчики выпустили Frozen Flame — перспективную ролевую игру с элементами выживания
Не выглядит как мобильный мусор — уже спасибо.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Gigabyte за 36 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Разработчики из отечественной студии Dreamside Interactive совместно с издательством Ravenage Games выпустили в ранний доступ Frozen Flame — ролевую игру с элементами выживания, действие которой происходит в обширном мире Арканы, которым когда-то правили драконы.

реклама

Frozen Flame может предложить игрокам гибкую ролевую систему, которая позволяет герою избрать свой путь развития, чтобы «преодолеть суровые условия этих земель, полных тайн, опасных противников, коварных вредителей и гигантских существ, хранящих секреты своих создателей».

Набор активностей здесь довольно ожидаемый: постройка убежища, создание нужного снаряжения, поиск артефактов. Разработчики подчёркивают, что каждая история здесь уникальна, поскольку магические потоки по-разному располагают парящие осколки мира Арканы, делая каждое новое путешествие непредсказуемым и полным сюрпризов.

Герою игры остаётся только расправить крылья, дарованные силой пламени, и заняться исследованием постоянно меняющегося мира в поисках древних сокровищ.

«Осколки Арканы парят в тени Ледяной Цитадели, обители Безликого - проклятого существа, отравляющего просторы Арканы. Его чудовищная сила продолжает расти и разрушать мир вокруг. С каждым днем ледяные цепи, сковавшие мир, стягиваются все сильнее и, если его не остановить, вскоре уничтожат все живое.

Ваши предки были великими творцами и создали этот мир с помощью магии пламени и стальной воли. Откройте их тайны и овладейте частью их мудрости. Гибкая ролевая система позволит вам избрать свой путь развития», — гласит официальное описание Frozen Flame.

Проводить время в этой игре можно как в одиночку, так и в кооперативе. При особом желании геймеры могут собраться и запустить для себя отдельный сервер, пригласив на него более 10 человек. Данная услуга является платной, что стало основной причиной для недовольства игроков из Китая. Они щедро «насыпали» отрицательных отзывов Frozen Flame в магазине Steam, исказив объективную информацию об отношении пользователей к данной игре.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Оценить проект можно прямо сейчас, достаточно перейти на эту страницу в Steam и потратить 806 рублей.

#dreamside interactive #frozen flame
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
245
На что способен гиперзвуковой "объект 4202", известный как "Авангард"
16
Почему сегодня не стоит покупать дорогие видеокарты NVIDIA, и когда цены в магазинах РФ пойдут вниз
28
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
95
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Ноябрь)
3
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
114
Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск
43
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе
34
Готовимся к зимней распродаже в Steam
13
Мои впечатления от игры Back to the Future: The Game. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Profit
18:57
ну, у тебя и такой нету ))))
В России начнется производство новых автомобилей Москвич в 2023 году
Палец Шеши
18:55
Никуда я не сливался. Я ходил в магазин за ягуаром
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
Gorod
18:49
GENE очень классная материнка, особенно если с прицелом на 7xxx3D в будущем (если они будут так же залоченны по множителю), возможность асинхронного режима разгона по шине пригодится :)
Российский оверклокер установил множество мировых рекордов для Ryzen 7700X в лиге HWBot
Георгий Жуков
18:45
Есть ещё 20000 подобных пирамид, нужно обязательно написать про каждую! Иначе как мы о них узнаем!
Команда криптовалюты PINKCHAIN полностью свернула свою деятельность и удалила аккаунты в соцсетях
Владимир Слепцов
18:45
У России много предприятий по изготовлению гвоздей.И эту информацию я нашёл,просто загуглив.Но такому примату как ты,видимо и это даётся с большим трудом
В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
FelsheR-БАН100521
18:45
Бучные карты одной модели на те-же 30% могут отличаться. Это ни о чем результат.
Первые результаты тестов показывают, что RTX 4050 быстрее RTX 3050 примерно на 30%
Gorod
18:42
Всем спасибо ! :)
Российский оверклокер установил множество мировых рекордов для Ryzen 7700X в лиге HWBot
Severnaya
18:41
Ухх, какой красивый авто.
В России начнется производство новых автомобилей Москвич в 2023 году
XAM
18:38
Пупкин это у вас в салорейхе, а у нас Владимир Владимирович Путин или для либердосов - Темнейший. Сейчас конфликт точно заморозится, точнее укрорейх и западные отбросы, которых им накидали в помощь. В...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
forbidden characters 2
18:38
Это называется извращение.
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем