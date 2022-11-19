Не выглядит как мобильный мусор — уже спасибо.

Разработчики из отечественной студии Dreamside Interactive совместно с издательством Ravenage Games выпустили в ранний доступ Frozen Flame — ролевую игру с элементами выживания, действие которой происходит в обширном мире Арканы, которым когда-то правили драконы.

реклама

Frozen Flame может предложить игрокам гибкую ролевую систему, которая позволяет герою избрать свой путь развития, чтобы «преодолеть суровые условия этих земель, полных тайн, опасных противников, коварных вредителей и гигантских существ, хранящих секреты своих создателей».

Набор активностей здесь довольно ожидаемый: постройка убежища, создание нужного снаряжения, поиск артефактов. Разработчики подчёркивают, что каждая история здесь уникальна, поскольку магические потоки по-разному располагают парящие осколки мира Арканы, делая каждое новое путешествие непредсказуемым и полным сюрпризов.

Герою игры остаётся только расправить крылья, дарованные силой пламени, и заняться исследованием постоянно меняющегося мира в поисках древних сокровищ.

«Осколки Арканы парят в тени Ледяной Цитадели, обители Безликого - проклятого существа, отравляющего просторы Арканы. Его чудовищная сила продолжает расти и разрушать мир вокруг. С каждым днем ледяные цепи, сковавшие мир, стягиваются все сильнее и, если его не остановить, вскоре уничтожат все живое.

Ваши предки были великими творцами и создали этот мир с помощью магии пламени и стальной воли. Откройте их тайны и овладейте частью их мудрости. Гибкая ролевая система позволит вам избрать свой путь развития», — гласит официальное описание Frozen Flame.

Проводить время в этой игре можно как в одиночку, так и в кооперативе. При особом желании геймеры могут собраться и запустить для себя отдельный сервер, пригласив на него более 10 человек. Данная услуга является платной, что стало основной причиной для недовольства игроков из Китая. Они щедро «насыпали» отрицательных отзывов Frozen Flame в магазине Steam, исказив объективную информацию об отношении пользователей к данной игре.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3090 уже за 100 тр с началом Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Оценить проект можно прямо сейчас, достаточно перейти на эту страницу в Steam и потратить 806 рублей.