Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft завершает контентную поддержку Assassin’s Creed Valhalla
Давно пора. Впереди — Мираж.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Gigabyte за 36 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Assassin’s Creed Valhalla стала рекордсменкой в плане пострелизной контентной поддержки игр данной культовой серии: Ubisoft стабильно снабжала «Вальгаллу» обновлениями на протяжении двух лет. Но всё хорошее имеет одно плохое свойство: оно заканчивается. Вот и контентная поддержка приключений Эйвора подошла к концу: последнее обновление, которому присвоили порядковый номер 1.6.2, выйдет 6 декабря, ознаменовав тем самым конец развития проекта.

реклама

По словам разработчиков, это были прекрасные два года, в течение которых удалось выпустить массу достойнейшего контента и привлечь внимание двадцати миллионов игроков. Финальное обновление, которое окрестили The Last Chapter, помимо всего прочего также добавит завершающую сюжетную миссию, которая поставит точку в истории клана Ворона, а также прольёт свет на некоторые до сих пор находящиеся под вопросом сюжетные арки.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

В настоящее время Ubisoft активно трудится над Assassin’s Creed Mirage, которая должна поступить в продажу в следующем году. Новинка расскажет историю молодого Басима и его становления из мелкого городского воришки в центре Багдада в могучего ассасина.

#ubisoft #assassins creed valhalla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ремейк Splinter Cell до сих пор пребывает в стадии прототипа
Ubisoft опровергла слухи о скором появлении Assassin’s Creed Valhalla в подписке Game Pass
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
245
На что способен гиперзвуковой "объект 4202", известный как "Авангард"
16
Почему сегодня не стоит покупать дорогие видеокарты NVIDIA, и когда цены в магазинах РФ пойдут вниз
28
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
95
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Ноябрь)
3
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
114
Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск
43
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе
34
Готовимся к зимней распродаже в Steam
13
Мои впечатления от игры Back to the Future: The Game. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Profit
18:57
ну, у тебя и такой нету ))))
В России начнется производство новых автомобилей Москвич в 2023 году
Палец Шеши
18:55
Никуда я не сливался. Я ходил в магазин за ягуаром
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
Gorod
18:49
GENE очень классная материнка, особенно если с прицелом на 7xxx3D в будущем (если они будут так же залоченны по множителю), возможность асинхронного режима разгона по шине пригодится :)
Российский оверклокер установил множество мировых рекордов для Ryzen 7700X в лиге HWBot
Георгий Жуков
18:45
Есть ещё 20000 подобных пирамид, нужно обязательно написать про каждую! Иначе как мы о них узнаем!
Команда криптовалюты PINKCHAIN полностью свернула свою деятельность и удалила аккаунты в соцсетях
Владимир Слепцов
18:45
У России много предприятий по изготовлению гвоздей.И эту информацию я нашёл,просто загуглив.Но такому примату как ты,видимо и это даётся с большим трудом
В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
FelsheR-БАН100521
18:45
Бучные карты одной модели на те-же 30% могут отличаться. Это ни о чем результат.
Первые результаты тестов показывают, что RTX 4050 быстрее RTX 3050 примерно на 30%
Gorod
18:42
Всем спасибо ! :)
Российский оверклокер установил множество мировых рекордов для Ryzen 7700X в лиге HWBot
Severnaya
18:41
Ухх, какой красивый авто.
В России начнется производство новых автомобилей Москвич в 2023 году
XAM
18:38
Пупкин это у вас в салорейхе, а у нас Владимир Владимирович Путин или для либердосов - Темнейший. Сейчас конфликт точно заморозится, точнее укрорейх и западные отбросы, которых им накидали в помощь. В...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
forbidden characters 2
18:38
Это называется извращение.
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем