Давно пора. Впереди — Мираж.

Assassin’s Creed Valhalla стала рекордсменкой в плане пострелизной контентной поддержки игр данной культовой серии: Ubisoft стабильно снабжала «Вальгаллу» обновлениями на протяжении двух лет. Но всё хорошее имеет одно плохое свойство: оно заканчивается. Вот и контентная поддержка приключений Эйвора подошла к концу: последнее обновление, которому присвоили порядковый номер 1.6.2, выйдет 6 декабря, ознаменовав тем самым конец развития проекта.

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По словам разработчиков, это были прекрасные два года, в течение которых удалось выпустить массу достойнейшего контента и привлечь внимание двадцати миллионов игроков. Финальное обновление, которое окрестили The Last Chapter, помимо всего прочего также добавит завершающую сюжетную миссию, которая поставит точку в истории клана Ворона, а также прольёт свет на некоторые до сих пор находящиеся под вопросом сюжетные арки.

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В настоящее время Ubisoft активно трудится над Assassin’s Creed Mirage, которая должна поступить в продажу в следующем году. Новинка расскажет историю молодого Басима и его становления из мелкого городского воришки в центре Багдада в могучего ассасина.