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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Marvel’s Guardians of the Galaxy привлекла внимание восьми миллионов человек
В отчёте — за год. В реальности — почти за 13 месяцев.
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В октябре прошлого года на прилавках появился Marvel’s Guardians of the Galaxy — очень тепло принятый публикой приключенческий боевик по мотивам «Стражей Галактики». И хотя оценки у проекта были очень высокими, внушительной статистикой продаж он, увы, похвастать не смог, а даже его присутствие в подписке Game Pass не поспособствовало достижению достойных результатов.

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Так, стало известно, что за прошедший год Marvel’s Guardians of the Galaxy удалось привлечь внимание восьми миллионов человек. Сколько конкретно копий было продано, а сколько из этих восьми миллионов пользователей просто заходили по остаточному принципу благодаря подписке Game Pass, не уточняется.

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Учитывая тот факт, что Square Enix открыто продемонстрировала недовольство продажами боевика, предположим, что больше миллиона копий продано не было, и это — в лучшем случае.

#square enix #marvels guardians of the galaxy
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