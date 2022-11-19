В октябре прошлого года на прилавках появился Marvel’s Guardians of the Galaxy — очень тепло принятый публикой приключенческий боевик по мотивам «Стражей Галактики». И хотя оценки у проекта были очень высокими, внушительной статистикой продаж он, увы, похвастать не смог, а даже его присутствие в подписке Game Pass не поспособствовало достижению достойных результатов.
реклама
Так, стало известно, что за прошедший год Marvel’s Guardians of the Galaxy удалось привлечь внимание восьми миллионов человек. Сколько конкретно копий было продано, а сколько из этих восьми миллионов пользователей просто заходили по остаточному принципу благодаря подписке Game Pass, не уточняется.
Учитывая тот факт, что Square Enix открыто продемонстрировала недовольство продажами боевика, предположим, что больше миллиона копий продано не было, и это — в лучшем случае.