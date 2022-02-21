Они оказались неожиданно низкими для изздательства. Но ожидаемо низкими для всех остальных.

Не секрет, что издательства нередко весьма поверхностно представляют себе состояние дел со своими подопечными франшизами. Так произошло со Square Enix и Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая, как выяснилось из свежего финансового отчёта компании, не оправдала её надежд в плане стартовых продаж.

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Как уточняют руководители Square Enix, обзоры и оценки Marvel’s Guardians of the Galaxy были в основном тёплыми, но вот стартовые продажи проекта объективно слабоваты. Впрочем, в издательстве не опускают руки и отмечают, что начало сезона распродаж уже положительно отразилось на продажах проекта, и не исключено, что в перспективе «Стражи Галактики» реабилитируются.

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В целом прошлый год для Square Enix не особо успешным: все релизы были в основном глубоко вторичными, не приносящими существенных доходов. Если Square Enix чем-то и довольна, то долгосрочными результатами Final Fantasy XIV в целом и успехом крупного дополнения Endwalker для неё в частности.