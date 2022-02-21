Не секрет, что издательства нередко весьма поверхностно представляют себе состояние дел со своими подопечными франшизами. Так произошло со Square Enix и Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая, как выяснилось из свежего финансового отчёта компании, не оправдала её надежд в плане стартовых продаж.
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Как уточняют руководители Square Enix, обзоры и оценки Marvel’s Guardians of the Galaxy были в основном тёплыми, но вот стартовые продажи проекта объективно слабоваты. Впрочем, в издательстве не опускают руки и отмечают, что начало сезона распродаж уже положительно отразилось на продажах проекта, и не исключено, что в перспективе «Стражи Галактики» реабилитируются.
В целом прошлый год для Square Enix не особо успешным: все релизы были в основном глубоко вторичными, не приносящими существенных доходов. Если Square Enix чем-то и довольна, то долгосрочными результатами Final Fantasy XIV в целом и успехом крупного дополнения Endwalker для неё в частности.