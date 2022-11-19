Город-порт, новая система фракций, ну и различные мелочи.

Пиратский приключенческий экшен Sea of Thieves продолжает постоянно развиваться, и уже на следующей неделе в проекте стартует восьмой сезон, который должен добавить в проект долгожданный уникальный контент, которого раньше в игре не было. Сопутствующий видеоролик был опубликован несколько часов назад на официальном YouTube-канале экшена.

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Главным нововведением станет появление в игре первого полноценного портового города под названием Золотые Пески (Golden Sands). Второе по списку, но не по значению нововведение — это система фракций, позволяющая нам как капитанам присоединяться к той или иной пиратской группировке, после чего вести борьбу с другими группировками. Вряд ли данная функция будет очень популярной, но само её присутствие, безусловно, обогащает геймплейные возможности Sea of Thieves.

Чем дольше вы присутствуете в одной фракции и чем больше заданий в её славу выполняете, тем больше вы будете получать так называемых очков верности. Которые, в свою очередь, разблокируют доступ к уникальной «

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Раз уж мы затронули тему «косметики», то стоит отметить, что в новом сезоне игроков ожидает сотня уровней наград, позволяющих и дальше кастомизировать своё судно, делая его непохожим ни на одно из других.