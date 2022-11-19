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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Marvel’s Spider-Man Miles Morales стартовала в Steam в несколько раз слабее предшественницы
Что, в общем-то, было предсказуемо.
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Вчера вечером в продажу на PC поступил Marvel’s Spider-Man Miles Morales — проект из серии «Человека-паука», но с иным главным героем. Несмотря на то, что «Майлз Моралес» в своё время получил чуть ли не более высокие оценки, чем оригинальный Spider-Man (2018), в плане «онлайна» данный продукт на PC (Steam) оказался значительно менее актуален, чем его предшественник.

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Судите сами: пиковый «онлайн» Marvel’s Spider-Man в Steam достигал почти 66,5 тысяч, в то время как Spider-Man Miles Morales довольствуется показателем лишь в 12,2 тысячи пользователей.

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Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming за 25 тр

Естественно, пока рано делать выводы, тем более что в традиционно самом играющем регионе суббота только-только начинается, но обычно стартовый «онлайн» проекта говорит о многом и предопределяет всю его дальнейшую судьбу.

#marvels spider-man miles morales
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