Причём за собственный счёт, не привлекая государственное финансирование.

Разговоры о том, что в России необходимо создать собственный игровой движок, ведутся уже давно, и вышли на новую степень накала после того, как западные игровые компании начали лезть не в своё дело и либо приостанавливать свою деятельность на отечественном рынке, либо вовсе из него уходить. Естественно, во властных кругах начали опасаться, что вместе с собой компании унесут и свои игровые движки, на которых в том числе создаются практически все отечественные видеоигры, и что данную отрасль надо, как говорится, импортозаместить.

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Похоже, независимость государства в данном вопросе собирается обеспечить VK. Как сообщил сегодня «Коммерсантъ», компания рассчитывает разработать свой игровой движок к концу 2025 года и примерно в то же время выпустить и первую игру на его базе. VK намеревается разрабатывать движок за собственные средства, а последующую монетизацию осуществлять посредством продаж его (движка) коммерческой версии.

Непосредственно начать разработку планируют уже в январе наступающего года. В общей сложности создание софтверного продукта такого масштаба потребует от VK вложений примерно 2,8 миллиардов рублей. Помимо продаж коммерческой версии движка VK намеревается продавать дополнительные платные компоненты, оказывать услуги по доработке, обучать будущих разработчиков и прочее.

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Применять соответствующий продукт, по плану VK, можно будет не только в игровой индустрии, но и в образовательной сфере, а также в таких компаниях, как «Ростех».