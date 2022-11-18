Вряд ли кого-то сегодня можно удивить огромным количеством «доната» в сетевых видеоиграх, но когда этот самый «донат» начинает проникать в одиночные проекты, начинаются опасения и неуверенность в адекватности издателя. Некоторые компании уже давно продают различные «ускорители» и наборы игрового барахла, дабы пользователи не тратили на их сбор своё драгоценное время, и вот, по всей видимости, в когорту злоупотребляющих «донатом» может попасть Capcom, а именно — грядущий ремейк Resident Evil 4.
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На сайте регулятора ESRB, занимающегося выставлением возрастных рейтингов развлекательному контенту на территории Северной Америки, внимательные пользователи нашли упоминание микротранзакций. Пока что рано делать из этого упоминания какие бы то ни было выводы, но, скорее всего, в случае с ремейком Resident Evil 4 микротранзакции если и будут осуществляться, то только в плане сетевого режима.
Как бы то ни было, времени для оглашения всей необходимой информации у Capcom ещё предостаточно: раньше, чем 24 марта следующего года, ремейк Resident Evil 4 на свет не появится.