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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Через тиранию к звёздам: дополнение Tropico 6: New Frontiers с космодромами и ракетами выйдет уже в начале декабря
Кто на что учился, как говорится.
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Поразительно, но градострой Tropico 6 продолжает получать контентные дополнения на любой вкус несмотря на тот факт, что ему уже больше трёх с половиной лет. Несколько часов назад, например, стало известно, что первого декабря игра обзаведётся дополнением под названием New Frontiers.

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Как нетрудно догадаться, аддон посвящён космической программе Эль-Президенте и возглавляемого им государства. Разработчики заранее предупреждают, что это самый рискованный, опасный и великий шаг, на который когда-либо шёл Эль-Президенте, так что стоит пожелать ему удачи в достижении поставленной цели.

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А цель благородная: стать третьей после СССР и США великой космической державой. Ну, с нашей-то помощью у Эль-Президенте всё обязательно получится.

#tropico 6
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