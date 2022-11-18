Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Star Citizen стартовал период бесплатного доступа, который продлится до конца ноября
Для тех, кто до сих пор сомневается в том, что из Star Citizen выйдет нечто путное.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Разработчики из Cloud Imperium Games так часто проводят периоды бесплатного доступа в своём амбициозном космосиме Star Citizen, что даже у самых прожжённых скептиков не должно возникать сомнений в добрых намерениях студии. Тем не менее, учитывая тот факт, что разработка игры ведётся, страшно сказать, почти десять лет, и конца-края ей нет, опасения всё же существуют. И специально, чтобы их развеять, сегодня в игре начался очередной период бесплатного доступа, который продлится вплоть до 30 ноября включительно.

реклама

Согласно заверениям разработчиков, игроков ждёт огромный выбор космических кораблей, различных косметических элементов и прочих радостей футуристической игры с необъятным миром. Акция приурочена к внутриигровому событию IAE 2952.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Несмотря на то, что в сентябре Star Citizen удалось собрать на свою разработку полмиллиарда долларов, на сроки завершения сего процесса пока даже намёков нет.

#star citizen #cloud imperium games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Star Citizen приобрели более 1,7 млн человек
Космический долгострой Star Citizen собрал более 500 миллионов долларов на свою разработку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
125
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
100
Почему сегодня не стоит покупать дорогие видеокарты NVIDIA, и когда цены в магазинах РФ пойдут вниз
23
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
85
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
198
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
88
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
22
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
83
Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск
41
Корабли царской России опередившие свое время, «Новик» и его героическая судьба (ч.2)
13

Сейчас обсуждают

Палец Шеши
21:49
Как это где достижение? Уже больше 200.000 украинациков землю удобряют. А мы воины света, несомненно есть потери, но мы умираем за правду, а вы просто так.
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Невеселый Молочник
21:49
дурак дураком. Я же сказал, с нацизмом путать не надо
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Кружит голову мимоза
21:49
нацизм пришел позже - начиналось всё с национализма, как с сечас на украине
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Родион Вестов
21:48
Война для Запада это заработки, а не расходы. Поэтому на Украину скинули все что под списание и старье. Россия кстати тоже воюет на Украине прошлым поколением. Ну не гонятся же на Арматах за словацким...
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Не грозите пальцу Шеши
21:48
в Германии был нацизм, но изначально это был национализм, россия щас кстати идёт таким же путём
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Кружит голову мимоза
21:48
дурик - нацизм, национализм, фашизм - это разные понятия! иди учи...
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Кружит голову мимоза
21:47
объясняю, национализм (чувство людей) используют внешние силы когда хотят устроить войну - это совсем вкратце в Германии было так же
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Не грозите пальцу Шеши
21:46
ничего ты не знаешь, Джон Сноу (с)
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Kristof_Alber
21:46
Есть только 9900кф и конфиг оперы на напруге 1.42 (с 9700к напруга у оперы 1.51) Каюсь, не амудешник)))
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Razg0n
21:46
Более трети покупателей AFOX, 51RISC, MLLSE, JieShuo и подобных получают нерабочие видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем