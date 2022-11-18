Для тех, кто до сих пор сомневается в том, что из Star Citizen выйдет нечто путное.

Разработчики из Cloud Imperium Games так часто проводят периоды бесплатного доступа в своём амбициозном космосиме Star Citizen, что даже у самых прожжённых скептиков не должно возникать сомнений в добрых намерениях студии. Тем не менее, учитывая тот факт, что разработка игры ведётся, страшно сказать, почти десять лет, и конца-края ей нет, опасения всё же существуют. И специально, чтобы их развеять, сегодня в игре начался очередной период бесплатного доступа, который продлится вплоть до 30 ноября включительно.

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Согласно заверениям разработчиков, игроков ждёт огромный выбор космических кораблей, различных косметических элементов и прочих радостей футуристической игры с необъятным миром. Акция приурочена к внутриигровому событию IAE 2952.

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Несмотря на то, что в сентябре Star Citizen удалось собрать на свою разработку полмиллиарда долларов, на сроки завершения сего процесса пока даже намёков нет.