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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры обрушили рейтинг Call of Duty Warzone 2.0 в Steam
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Два дня назад состоялся релиз Warzone 2.0 — «сиквела» одной из самых успешных королевских битв современности. К сожалению, как выяснилось, второй ребёнок у Infinity Ward вышел немного уродцем; как результат, его пользовательский рейтинг в Steam был обрушен и продолжает снижаться.

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Так, на момент публикации данной заметки игроки оценили Call of Duty Warzone 2.0 всего на 37 %, что иначе как полной катастрофой назвать невозможно. В числе причин, из-за которых игроки высказали новинке своё «фи», упоминаются многочисленные баги и недоработки, вылеты на рабочий стол, подтормаживания, проблемы с производительностью и даже невозможность запуска проекта.

Российские пользователи, например, дополнительно напомнили, что положительные отзывы в данном регионе недоступны, недвусмысленно намекая на то, что Activision не надо совать нос не в своё дело, а следует возобновить обслуживание российского региона.

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В курсе ли девелоперы, почему их продукт утонул в негативных отзывах, вопрос открытый. Хотелось бы верить, что жалобы будут услышаны, а породившие их проблемы — устранены. В конце концов, первая Warzone тоже начинала с заметными шероховатостями, которые впоследствии удалось сгладить.

#activision #raven software #call of duty warzone 2.0 #infiinity ward
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