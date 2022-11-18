Самое очаровательное в этой истории то, что это заслуженно.

Два дня назад состоялся релиз Warzone 2.0 — «сиквела» одной из самых успешных королевских битв современности. К сожалению, как выяснилось, второй ребёнок у Infinity Ward вышел немного уродцем; как результат, его пользовательский рейтинг в Steam был обрушен и продолжает снижаться.

реклама

Так, на момент публикации данной заметки игроки оценили Call of Duty Warzone 2.0 всего на 37 %, что иначе как полной катастрофой назвать невозможно. В числе причин, из-за которых игроки высказали новинке своё «фи», упоминаются многочисленные баги и недоработки, вылеты на рабочий стол, подтормаживания, проблемы с производительностью и даже невозможность запуска проекта.

Российские пользователи, например, дополнительно напомнили, что положительные отзывы в данном регионе недоступны, недвусмысленно намекая на то, что Activision не надо совать нос не в своё дело, а следует возобновить обслуживание российского региона.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В курсе ли девелоперы, почему их продукт утонул в негативных отзывах, вопрос открытый. Хотелось бы верить, что жалобы будут услышаны, а породившие их проблемы — устранены. В конце концов, первая Warzone тоже начинала с заметными шероховатостями, которые впоследствии удалось сгладить.