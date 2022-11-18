На днях Firaxis анонсировала для Sid Meier’s Civilization VI набор новых предводителей цивилизаций под названием Leader Pass. Выходить новые лидеры будут постепенно, начиная со следующей недели и вплоть до марта следующего года. А первым таким лидером Firaxis уже поделилась — им стал известный всем, кто хоть иногда ходил в школу, Юлий Цезарь.
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Этот великий полководец, именем которого будущие римские императоры называли свой титул, обеспечит Риму в Civilization VI мощный военный потенциал. Уникальная лидерская особенность Цезаря называется предсказуемо — «Пришёл, увидел, победил». Заключается эта способность в том, что при первом захвате вражеского города Рим под предводительством Цезаря получает дополнительный бонус к золоту, которое можно потратить на улучшение имеющихся войск и закупку новых, тем самым продолжив победоносный марш.
Остальные уникальные способности привязаны непосредственно к римской цивилизации, поэтому остаются неизменными: это уникальный банный район, заменяющий собой акведук, автоматическая прокладка дорог от столице к провинциям, а также могучие мечники — легионеры.