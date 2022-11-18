Пора уже Civilization VII анонсировать, а тут всё ещё контент для «шестёрки».

На днях Firaxis анонсировала для Sid Meier’s Civilization VI набор новых предводителей цивилизаций под названием Leader Pass. Выходить новые лидеры будут постепенно, начиная со следующей недели и вплоть до марта следующего года. А первым таким лидером Firaxis уже поделилась — им стал известный всем, кто хоть иногда ходил в школу, Юлий Цезарь.

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Этот великий полководец, именем которого будущие римские императоры называли свой титул, обеспечит Риму в Civilization VI мощный военный потенциал. Уникальная лидерская особенность Цезаря называется предсказуемо — «Пришёл, увидел, победил». Заключается эта способность в том, что при первом захвате вражеского города Рим под предводительством Цезаря получает дополнительный бонус к золоту, которое можно потратить на улучшение имеющихся войск и закупку новых, тем самым продолжив победоносный марш.

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Остальные уникальные способности привязаны непосредственно к римской цивилизации, поэтому остаются неизменными: это уникальный банный район, заменяющий собой акведук, автоматическая прокладка дорог от столице к провинциям, а также могучие мечники — легионеры.