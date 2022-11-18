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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Осенняя распродажа в Steam начнётся на следующей неделе
За несколько дней до конца календарной осени. Умно.
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Хотя без лишних телодвижений в Steam в российском регионе больше нельзя спокойно приобретать видеоигры — компания Valve, вопреки логике и опыту своих конкурентов, исключила из способов оплаты даже не затронутые «санкциями» варианты — но многие почему-то сохранившие уважение к магазину дядюшки Гейба пользователи всё же нашли обходные пути и продолжают покупать интересующие их товары. Возможно, им будет интересно узнать, что уже на следующей неделе, 22 ноября, в Steam стартует осенняя распродажа. Продлится она недолго — всего неделю, что, в принципе, логично: иначе она перестанет быть формально осенней.

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Стоит отметить, что осенняя распродажа в Steam не имеет большого смысла, поскольку проходит незадолго до начала куда более масштабной и щедрой на крупные скидки праздничной предновогодней/рождественской распродажи. Возможно, Valve рассчитывает привлечь к осенней распродаже тех, кому через месяц будет не до трат на видеоигры: деньги пойдут на настоящие подарки, украшения и праздничные столы.

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Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Вместе со стартом осенней распродажи начнётся и голосование за номинантов на ежегодную «Премию Steam». Её ценность для игровой индустрии равна примерно нулю, но определённый уровень признания видеоигр всё же обеспечивает.

#steam #valve
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