Слишком часто последнее время подобные материалы появляются. Неспроста это.

За последние пару лет мы уже несколько раз могли быть свидетелями заявлений как студии Obsidian в целом, так и её отдельных представителей, в том числе с приставкой «экс», о том, что возвращение к Fallout New Vegas может состояться в той или иной форме. Сегодня о вероятности возобновления работы над серией заявил геймдиректор оригинальной игры 2010 года Джош Сойер.

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По словам Сойера, ему нравится сеттинг Fallout, и он действительно мог бы поработать над новым проектом в данной серии. Ничего обещать разработчик не стал, заявив, что посмотрит, куда его донесёт течение жизни.

Важно отметить, что Сойер отметил именно серию Fallout в целом, поэтому на данном этапе не вполне ясно, о чём он говорил — о возможности возвращения к работе над условным New Vegas 2 или же условной Fallout 5.

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Что касается студии Obsidian Entertainment в целом, то сейчас компания завалена работой над массой самых разных проектов, так что перевод ресурсов студии на Fallout в обозримой перспективе попросту невозможен.