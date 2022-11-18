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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, стратегия Company of Heroes 3 выйдет и на консолях текущего поколения
Помимо PC, имеется в виду.
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На сегодняшний день стратегия Company of Heroes 3 обозначена как PC-эксклюзив, но мы-то с вами знаем, что учитывая реалии современных консолей терять этот огромный рынок — как минимум недальновидно. Вот Relic Entertainment и не желает прослыть недальновидной, поэтому сегодня внимательные посетители тайваньского регулятора заметили, что он присвоил возрастные рейтинги версиям Company of Heroes 3 для PlayStation 5 и Xbox Series.

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Как показывает практика, просто так подобные вещи не случаются. С высочайшей долей вероятности можно утверждать, что перед нами пролог к официальному объявлению существования соответствующих версий игры со стороны разработчиков и издателя.

Первоначально предполагалось, что Company of Heroes 3 выйдет в середине ноября, но впоследствии релиз отложили до конца февраля следующего года. Учитывая многолетнее ожидание триквела, лишние несколько месяцев погоды уже не сделают, а вот если выигранное время действительно позволит сделать проект безукоризненным, то в плюсе останутся все.

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Company of Heroes 3 повествует о незаслуженно забытых средиземноморском и североафриканском фронтах Второй мировой войны. Безусловно, на этих фронтах даже близко не было такой разрушительной активности, как на восточном фронте, но какой-никакой вклад в достижение общей победы там всё же был внесён. Да и, в конце концов, не делать же очередную игру в изъезженном сеттинге.

#sega #relic entertainment #company of heroes 3
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